Меморіал: вбиті росією. Захисник Іван Гавриленко, 32 роки, Сімферополь, квітень

Вбиті росією. Іван Гавриленко був уродженцем Верхньодніпровська на Дніпропетровщині. Після строкової служби приєднався до елітних військ морської піхоти. Учасник вертолітних місій у заблокований Маріуполь. У складі екіпажів гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 Іван Гавриленко неодноразово здійснював вкрай небезпечні вильоти до Маріупольського гарнізону, який базувався в оточеному заводі «Азовсталь». У свій останній бойовий виліт Іван вирушив у ніч проти 5 квітня 2022 року…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Гавриленко

Молодший сержант Іван Гавриленко, учасник вертолітних місій у заблокований Маріуполь, загинув 22 квітня 2022 року в російському полоні. Воїну було 32 роки.

Іван народився в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Після строкової служби приєднався до елітних військ морської піхоти.

Під час повномасштабного вторгнення був розвідником 1-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ої окремої бригади морської піхоти.

У складі екіпажів гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 Іван Гавриленко неодноразово здійснював вкрай небезпечні вильоти до Маріупольського гарнізону, який базувався в оточеному заводі «Азовсталь». У свій останній бойовий виліт Іван вирушив у ніч проти 5 квітня 2022 року. Вертоліт Мі-8, на якому перебував захисник, підбили російські окупанти.

«Я не знала, що вони літали у Маріуполь, – розповідає дружина Ольга Гавриленко. – Ми з чоловіком листувалися, я питала, як він, як справи, але від нього не було жодного слова про завдання. Він вважав, що це потрібно було знати тільки йому, максимально мене оберігав. Про те, що побратими загинули, а Ваня потрапив у полон, мені сказали знайомі. Потім прислали фото. І я зрозуміла, що це наш Ваня і це все правда – він на ворожій території».

Іван мав комбіновані травми обох ніг та перелом правої гомілки. 60 відсотків тіла було обпечено. Він вибрався з-під уламків, але натрапив на розтяжку і потрапив у полон. Спочатку перебував у медзакладі у Мелітополі, далі його перевезли до Сімферополя. 22 квітня 2022 року, не отримавши належної медичної допомоги, Іван помер.

«Я пишаюся своїм чоловіком, який чітко усвідомлював всі ризики та надважливість вертолітних місій в умовах повного оточення Маріуполя, він завжди був Героєм для мене та двох наших діток», – додає дружина.

Молодший сержант Іван Гавриленко нагороджений памʼятним знаком «За воїнську доблесть», орденом «За мужність» III ступеня, нагрудним знаком «Учасник АТО», відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «Захиснику Вітчизни», почесним нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі» III ступеня, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно).

У ліцеї №2 міста Верхньодніпровськ, де навчався Іван, встановлено меморіальну дошку на його честь.

Воїна поховали на Алеї Слави центрального кладовища Верхньодніпровська.

Вдома на захисника чекали дружина, двоє дітей, мати та сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/