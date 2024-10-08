Меморіал: вбиті росією. Василь Нестеренко, 64 роки, Нікополь, лютий

Вбиті росією. Василь Нестеренко працював на заводі. Добровільно став на захист України після початку війни на сході. Повернувшись додому, працював охоронником, був масажистом і хорошим дідусем для своїх онучок. Загинув під час ворожого обстрілу рідного міста.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Василь Нестеренко

64-річний Василь Нестеренко загинув 13 лютого 2024 року внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області.

Василь народився і жив у Нікополі. Працював зварювальником на заводі. Після початку війни на сході України добровільно став на захист Батьківщини.

Повернувшись до цивільного життя, останні три роки працював охоронником. Також був вправним масажистом.

«Мій батько був веселою і доброю людиною, дуже хорошим дідусем для своїх онучок», – розповіла донька Оксана

У Василя Нестеренка залишилося троє дітей та двоє онучок.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/