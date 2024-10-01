Меморіал: вбиті росією. Захисник Василь Яковлєв, 37 років, Донеччина, квітень

Вбиті росією. Василь Яковлєв був родом з Дніпропетровщини. Брав участь в АТО. Після мобілізації у 2022-му захищав Батьківщину в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Обіймав посаду водія-санітара медичного пункту. Під час евакуації поранених побратимів потрапив під артобстріл та отримав смертельні поранення.

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Вбиті росією: Василь Яковлєв

37-річний молодший сержант Василь Яковлєв, позивний Чапай, загинув 6 квітня 2023 року в районі міста Бахмут на Донеччині. Під час евакуації поранених побратимів потрапив під артобстріл та отримав смертельні поранення.

Василь народився в селі Богуслав Дніпропетровської області. Середню освіту здобув у місцевій школі. Потім опанував професію гірника у Тернівському гірничому ліцеї. Жив у місті Павлоград. Працював торговим представником, згодом став шахтарем. Більше 10 років був гірником на шахті «Західно-Донбаська».

У 2014-2016 роках брав участь в АТО. Воював у лавах 55-ї окремої артилерійської бригади. Служив командиром відділення штабних машин взводу та штабних машин центру зв’язку польового вузла. Після мобілізації у 2022-му захищав Батьківщину в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Обіймав посаду водія-санітара медичного пункту. Боронив Сумщину, Харківщину й Донеччину.

За словами побратимів, Василь був майстерним і мужнім воїном, користувався повагою та авторитетом, його енергія та завзятість заряджали та гуртували колектив, був щирим, відвертим, доброзичливим, надійним товаришем, завжди намагався посміхатися та всіх підбадьорити, намагався завжди у всьому допомогти.

Посмертно захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Його поховали в рідному селі.

Вдома на Василя чекали батьки, чотири сестри, дружина і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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