Меморіал: вбиті росією. Захисник Роман Лядський, 36 років, Донеччина, січень

Вбиті росією. Роман Лядський був родом з міста Вугледар. Працював гірничим майстром на шахті. З початком повномасштабного вторгнення чоловік взяв до рук зброю та став на захист рідного краю від окупантів. Не дочекалися свого Героя з війни мама і дружина…

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Вбиті росією: Роман Лядський

36-річний військовий Роман Лядський поліг 5 січня 2024 року в бою за місто Красногорівку на Донеччині. Під час виконання бойового завдання отримав смертельну мінно-вибухову травму.

Роман народився і жив у місті Вугледар Донецької області. Закінчив Донецький національний технічний університет та здобув спеціалізацію інженера. Працював гірничим майстром на шахті «Південнодонбаська-3 ім. М. С. Сургая». У вільний час займався виготовленням виробів з бетону: вуличні вази, кашпо, вазони.

З початком повномасштабного вторгнення чоловік взяв до рук зброю та став на захист рідного краю від окупантів. Служив у 109-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Був і стрільцем, і механіком-водієм, і командиром відділення.

У вересні 2023 року нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».

«З перших днів Роман став на захист Батьківщини. Гідно виконував свої обов’язки, сміливо брався за виконання найскладніших завдань, був прикладом для побратимів. Завжди був усміхненим і позитивним, доброзичливий життєлюб. Казав, що воює за наші сльози. Ніколи не скаржився і багато про війну не розповідав, не хотів мене засмучувати. Завжди казав: «Все буде Україна», – розповіла його дружина Оксана

Поховали воїна в селі Погарисько на Львівщині.

Не дочекалися свого Героя з війни мама і дружина.

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