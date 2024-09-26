Меморіал: вбиті росією. Юрій Рикуша, 19 років, Харківщина, травень

Вбиті росією: Юрій Рикуша був студентом-істориком. Разом з мамою і сестрою ховався у підвалі свого будинку. Ракета прилетіла прямо туди… Усі загинули. Вижив тільки батько, який на той момент вийшов покурити на вулицю.

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Вбиті росією: Юрій Рикуша

Життя 19-річного Юрія Рикуша відібрав обстріл села Студенок Ізюмського району Харківщини. 12 травня 2022 року у підвал, де він перебував із рідними, прилетів снаряд. Поряд загинули мама і 10-річна сестра хлопця.

Юрій навчався на історика у Харківській гуманітарно-педагогічній академії, а після початку повномасштабної війни приїхав до батьків у село.

«Перед окупацією російські війська обстрілювали нас цілий травень, – розповіла бабуся Надія Рикуш. – Іра з дітьми ховалися від обстрілів у підвалі свого будинку. Ракета прилетіла прямо туди. Мій син курив на вулиці. Його засипало, отримав контузію. Кинувся до хати, почав руками рити, щоб дібратися до родини. А тут вся вулиця горіла. Прибігли люди допомагати розбирати завали, пригнали трактор. Так і дістали загиблих… Поховали на городі. Після звільнення перепоховали на кладовищі».

Юрій добре вчився у школі, любив історію та географію. У Харкові навчався на бюджетній формі.

«В академії він гарно себе зарекомендував, як старанний студент. Не цурався й сільської роботи. Все вмів по господарству робити, на городі працював, мені допомагав, доглядав за молодшою сестричкою, яка мала ДЦП», – додала бабуся Надія.

У Юрія Рикуша залишився батько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/