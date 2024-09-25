Меморіал: вбиті росією. Захисник Михайло Свйонтек, 20 років, Маріуполь, травень

Вбиті росією. Захисник Маріуполя, азовець Михайло Свйонтек був родом з Вінниччини. Півтора року, з березня 2022-го, перебував у статусі безвісти зниклого. «Обставини загибелі невідомі. За висновком судмедексперта, поранення були не смертельні. Ми думаємо, що він віддав свою аптечку побратимам. Так це чи ні, зможе розказати тільки його командир, але він у полоні. Останній раз ми спілкувалися 25 березня. Син був веселий, казав, що все нормально, переходять на іншу позицію. Говорили дуже довго, про все, ніби востаннє. Зараз розумію: він знав, що не повернеться» – мама

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Вбиті росією: Михайло Свйонтек

Старший солдат Михайло Свйонтек, позивний Чіна, загинув 20 травня 2022 року під час оборони міста Маріуполя Донецької області. До свого 21-го дня народження воїн не дожив 8 днів.

Михайло народився в селі Гармаки на Вінниччині. Мав молодших брата Андрія та сестру Дарину.

«У дітей були дуже гарні стосунки, а сестру, можна сказати, Михайло вибавив з самого дитинства. Абсолютно все міг зробити для неї», – розповіла його мама Альона

Після закінчення 9 класів Гармаківської ЗОШ Михайло вступив до Барського автодорожнього технікуму на спеціальність «Оператор перевезень».

«Михайло дуже гарно вчився в школі. Любив футбол, рибалку, ліс. Вмів і любив готувати. Та найбільший інтерес всього його життя – це військові справи, військова техніка, зброя, все, що пов’язане з армією. Любив бігати. Постійно, коли приїжджав додому, за будь-якої погоди він бігав. Це він так готував себе до служби в армії. А служити мріяв потрапити тільки в знаменитий «Азов». Казав, що нікуди більше не хоче. Син був добрим, життєрадісним, завжди веселим. Не цурався роботи, завжди допомагав у всьому», – згадала мати

1 грудня 2020 року, після закінчення технікуму, Михайло пішов на строкову службу в армію у військову частину в Калинівці Вінницької області. У квітні 2021 року підписав контракт.

«Наш син був дуже правильний та справедливий. Він хотів захищати Україну, захищати правду. Ще в Калинівці він хотів їхати на схід в зону бойових дій, щоб дійсно захищати та відстоювати волю, незалежність та справедливість», – додала мати

Згодом Михайло написав рапорт про перевід на службу в Маріуполь. У грудні 2021 року його зарахували до в/ч 3057. Під час повномасштабного вторгнення хлопець боронив Україну в складі «Азова». Був кулеметником.

Півтора року, з березня 2022-го, захисник перебував у статусі безвісти зниклого. Наприкінці серпня 2023-го за результатами експертизи ДНК його тіло ідентифікували.

«Обставини загибелі невідомі. За висновком судмедексперта, поранення були не смертельні. Ми думаємо, що він віддав свою аптечку побратимам. Так це чи ні, зможе розказати тільки його командир, але він у полоні, – розповіла мати. – Останній раз ми спілкувалися 25 березня. Син був веселий, казав, що все нормально, переходять на іншу позицію. Говорили дуже довго, про все, ніби востаннє. Зараз розумію: він знав, що не повернеться».

Старший солдат Михайло Свйонтек був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно.

Поховали захисника в рідному селі Гармаки на Вінниччині 3 вересня 2023 року.

У Михайла залишилися батьки, молодші брат і сестра.

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