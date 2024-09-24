Меморіал: вбиті росією. Катерина Рикуша, 10 років, Харківщина, травень

Вбиті росією: Катя мала ДЦП, пересувалася на колісному кріслі. Але завжди прагнула допомогати рідним… Дівчинка загинула разом з мамою і братом. Ворог влучив у підвал житлового будинку, де ховалася родина. Батько вижив, бо на той момент вийшов на вулицю…

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Вбиті росією: Катерина Рикуша

Життя 10-річної Катерини Рикуш відібрав російський снаряд 12 травня 2022 року. Ворог влучив у підвал житлового будинку у селі Студенок на Харківщині, де вона ховалася від обстрілів із матір’ю та 19-річним братом; вони також загинули.

«Перед окупацією російські війська обстрілювали нас цілий травень, – розповіла бабуся Надія Рикуш. – Іра з дітьми ховалися від обстрілів у підвалі свого будинку. Ракета прилетіла прямо туди. Мій син курив на вулиці. Його засипало, отримав контузію. Кинувся до хати, почав руками рити, щоб дібратися до родини. А тут вся вулиця горіла. Прибігли люди допомагати розбирати завали, пригнали трактор. Так і дістали загиблих… Поховали на городі. Після звільнення перепоховали на кладовищі».

Катерина народилася на Харківщині. Мала ДЦП, пересувалася на колісному кріслі. Її здебільшого доглядала мати. Батько працював зварювальником у Святогірську на Донеччині.

«Іра возила внучку до школи. Сама постійно чергувала біля класу. Наука Катюші давалася важко, писати, читати не вміла. Розуміла інформацію по картинках. Вдома онука завжди хотіла допомагати – щось кришити на кухні, мити посуд», – додала бабуся

У Катерини Рикуш залишився батько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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