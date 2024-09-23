Меморіал: вбиті росією. Захисник Дмитро Пєтухов, 20 років, Донеччина, лютий

Вбиті росією: Захисник Дмитро Пєтухов був родом з Дніпра. На момент повномасштабного вторгнення навчався на другому курсі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Хоча на початок великої війни йому було 19 років, він одразу пішов добровольцем разом із татом і друзями. Він міг продовжити навчання, але вважав, що кожен має стати на захист рідних і країни в такий важкий час. Напередодні загибелі прийшов наказ про присвоєння йому звання молодшого сержанта. Але Дмитро про це так і не дізнався…

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Вбиті росією: Дмитро Пєтухов

Солдат Дмитро Пєтухов, позивний Морс, загинув 25 лютого 2023 року біля села Новосілка Волноваського району Донецької області. Внаслідок мінометного обстрілу захисник отримав численні травми, несумісні з життям. Воїну було 20 років.

Дмитро народився в Дніпрі. Закінчив ліцей інформаційних технологій. Під час повномасштабного вторгнення навчався на другому курсі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», факультет підприємництва та біржової діяльності. Захоплювався комп’ютерами і математикою. Вчився грати на барабанах. Був менеджером музичної групи «Електрогазозварники», яку створив разом із найкращими друзями.

«Діма все життя був справжнім патріотом і борцем за справедливість, був дуже принциповим і відповідальним, сміливим, добрим і розумним. Хоча на початок війни йому було 19 років, він одразу пішов добровольцем разом із татом і друзями. Він міг продовжити навчання, але вважав, що кожен має стати на захист рідних і країни в такий важкий час. Вже з червня 2022 року батальйон перебував на нулі. Діма завжди рвався у бій, ходив у розвідку, допомагав побратимам та був у штурмовій групі», – розповіла його мама Оксана

Дмитро служив у 128-ій окремій бригаді територіальної оборони. Був командиром 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 232-го окремого батальйону ТРО. Напередодні загибелі прийшов наказ про присвоєння йому звання молодшого сержанта. Але Дмитро про це так і не дізнався.

Дмитро Пєтухов нагороджений нагрудним знаком «Оборона. Єдність. Перемога», медаллю «Незламним героям російсько-української війни», а вже посмертно – пам’ятною медаллю «Захиснику Вітчизни» та «Орденом мужності».

Поховали захисника в Дніпрі на Алеї Слави Краснопільського кладовища.

Вдома на Дмитра чекали батьки та сестра.

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