Меморіал: вбиті росією. Микола Шматок, 61 рік, Харківщина, жовтень

Вбиті росією: Микола Шматок разом з дружиною повернувся на рідну Ізюмщину після звільнення району. Їхнього подвір’я вже не було: згоріли будівлі, комбайн, трактори побило осколками. Від хати залишилося кілька стін. Але чоловік зробив дах, поставив вікна, і можна було ночувати в одній із кімнат. Того страшного дня Микола вчергове поїхав на поле. Дружина чекала його ввечері, а він не повертався…



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Вбиті росією: Микола Шматок

61-річний Микола Шматок загинув від вибуху міни 2 жовтня 2023 року. Це сталось за селом Вірнопілля Ізюмського району на Харківщині.

На початку повномасштабного російського вторгнення родина Миколи виїхала з Вірнопілля на Полтавщину. Російські окупанти стояли впритул до села і постійно його обстрілювали.

У вересні 2022 року, після звільнення Ізюма, Шматки повернулися. Їхнього подвір’я вже не було: згоріли будівлі, комбайн, трактори побило осколками.

«Від хати залишилося кілька стін. Але чоловік зробив дах, поставив вікна, і можна було ночувати в одній із кімнат. Ми приїжджали з Полтавщини наводити порядки. Ми обробляли свої паї, тому чоловік їздив на поле шукати нерозірвані снаряди. Потім викликав саперів, щоб їх забирали», – розповіла дружина Віра

2 жовтня 2023 року Микола вчергове поїхав на поле. Дружина чекала його ввечері, а він не повертався. Наступного дня чоловіка знайшли загиблим.

Микола Шматок народився у Вірнопіллі. Був фермером. Походив із роботящої родини.

«Батько Миколи був головним вівчарем колись. На початку повномасштабної війни мав 86 років, на вигляд був міцний, сам садив город. Коли ми просили його виїжджати з нами, не захотів. Після смерті Миколи помер на дев’ятий день. Не переніс горя. Мама пішла трохи раніше», – додала Віра Шматок

Микола був другим чоловіком Віри. Від першого шлюбу вона має сина. Також пара виховала спільного сина. Микола любив їх обох, обожнював онуків.

«Коля був справедливий, нехитрий, наполегливий – якщо вже щось задумав, то робив до кінця. Я його називала ластівкою, казала: «Ти все щось ліпиш, ліпиш». То приробив кімнату до гаража. Сказав, що там буде його офіс, аби з мисливцями своїми збиратися. Зробив майстерню, зробив баню, перед війною збудував із синами два склади. Тримав вулики. Був завзятим мисливцем, рибалкою. Він не ходив, а бігав – такий був моторний. Бог обдарував його великою силою і мудрістю. Я виїхала в Німеччину. Можна було би повернутися, отримала сертифікат на купівлю житла. Але з ким жити? Немає моєї половинки», – плаче Віра Шматок

У Миколи залишилися дружина, два сини, двоє внуків, брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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