Меморіал: вбиті росією. Олексій Лазарєв, 44 роки, Харківщина, квітень

Вбиті росією: «Того дня нас дуже обстрілювали. Олексій приніс у погріб, де ми ховалися, кави з бутербродами і сказав залишатися в підвалі, а сам із товаришем вийшов на подвір’я. Раптом я почула сильний вибух. Вибігла на вулицю…. Очі у сина були трохи розплющені. Я до нього «Синок!», він посміхнувся і закрив повіки», – розповіла мати…



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Вбиті росією: Олексій Лазарєв

44-річний Олексій Лазарєв загинув у Вірнопіллі на Харківщині 17 квітня 2022 року. Село потерпало від обстрілів російських військових, що стояли за кілька кілометрів.

«Того дня нас дуже обстрілювали. Олексій приніс у погріб, де ми ховалися, кави з бутербродами і сказав залишатися в підвалі, а сам із товаришем вийшов на подвір’я. Раптом я почула сильний вибух. Вибігла на вулицю. На зустріч мені той хлопець, обличчя в крові. Я до сина, очі в нього були трохи розплющені. Я до нього «Синок!», він посміхнувся і закрив повіки», – розповіла мати Наталія

На крик матері вибігли люди. Олексія поклали на ковдру. «На вулиці таке робилося, що не можна було ходити по двору, а не те, що на кладовище нести. Без труни поховали сина на подвір’ї», – сказала Наталія.

Перепоховали Олексія через пів року.

Олексій Лазарєв народився у Вірнопіллі. Вивчився у Харкові на електрика. Працював головним енергетиком у рідному селі. Жив із батьками. Був розлучений. Мав сина. Олексія пригадують доброзичливою людиною.

«Якби ви запитали наших односельців, кожен би сказав, що Олексій був добрий, безвідмовний. Він завжди усміхався. Навіть на пам’ятнику усміхається. Люди мене зупиняють і кажуть, що на ньому він такий, яким був в житті. Був безвідмовний. Люди, які повиїжджали через обстріли, почали сина просити то собак погодувати, то свиней. І він бігав з тим усім справлявся. Сам виїхати не встиг», – додала Наталія

В Олексія Лазарєва залишилися мати, сестра і дорослий син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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