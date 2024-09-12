Меморіал: вбиті росією. Катерина Баранова, 27 років, Полтава, вересень

Вбиті росією. Катерина Баранова працювала в бібліотеці інституту зв’язку у Полтаві, по якому вдарила російська ракета. Осиротіла маленька донечка. Поруч внаслідок удару загинуло ще понад 50 людей.



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Вбиті росією: Катерина Баранова

Катерина Баранова загинула 3 вересня 2024 року у Полтаві. Того ранку російські балістичні ракети влучили по території Інституту зв’язку й лікарні, що поруч. Загинуло понад пів сотні людей.

Катерині було 27 років. Вона родом із села Опришки, що в Глобинській міській громаді. У 2014-му закінчила Опришківську ЗОШ І-ІІІ ступенів зі срібною медаллю. Мала режисерський талант і здібності організаторки. Займала призові місця на олімпіадах, спортивних змаганнях та у хореографії. Мала багато друзів. Була усміхненою, приходила на допомогу іншим.

Після школи вступила до Полтавського державного педагогічного університету на факультет технологій та дизайну. Здобула диплом магістра культурології. Створила сім’ю з односельцем Віталієм. У 2015 році у пари народилася донька Анастасія.

Катерина обожнювала проводити час у колі рідних, дарувати їм свої тепло і турботу. Любила весняні півонії, музику і читання.

Працювала у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара, запровадила там гурток англійської мови, влаштовувала свята для учнів і студентів. Незадовго до загибелі перейшла працювати в бібліотеку Полтавського військового інституту звʼязку. І того дня, 3 вересня, була на роботі. Спускалася в укриття, але не встигла сховатися.

«Вона допомагала нам на парах, з домашніми завданнями, завжди ділилась порадами. Ми у студентські роки відвідували всі можливі творчі заходи у місті, а також – музеї, галереї, театри, виставки, брали участь у концертах, організовували події. Катюша, народивши донечку наприкінці першого курсу університету, та аж до закінчення 6-го завжди знаходила час як на навчання, так і на всі події, а також, звичайно, на свою сімʼю. Вона була веселою, чуйною, життєрадісною, доброю і надійною», – розповіла близька подруга Анна

У Катерини Баранової залишилися батьки, сестра, чоловік та донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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