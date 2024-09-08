Меморіал: вбиті росією. Євгенія Базилевич, 43 роки, Львів, вересень

Вбиті росією: «Вона перетворювала на вишукану красу все, чого лиш торкалась» – кажуть про неї друзі… Євгенія Базилевич загинула разом із трьома доньками внаслідок ракетного удару. Вижив тільки чоловік Євгенії.



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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євгенія Базилевич

Життя Євгенії Базилевич відібрав російський обстріл Львова 4 вересня 2024 року.

Під ранок ворог атакував місто безпілотниками і ракетами. Унаслідок удару по житловому кварталу загорівся багатоквартирний будинок, де мешкала родина Євгенії. Поруч обірвалося життя трьох її доньок – 21-річної Ярини, 18-річної Дарії та 7-річної Емілії. Чоловік потрапив до лікарні із пораненнями.

Євгенії було 43 роки. Львів’янка. Працювала маркетологинею, також була інструкторкою з йоги і парфумеркою. Обожнювала подорожувати, проводити час у колі рідних. Її згадують творчою, позитивною, енергійною особистістю.

«Женя такою людиною була… вона горіла життям. Світла, добра і щира. Усі навколо дивувалися: як вона все встигає? Мама трьох дівчаток, яка завжди казала «так» всім можливостям», – написала подруга Марта «Вона перетворювала на вишукану красу все, чого лиш торкалась», – зазначила Софія Огородник

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/