Меморіал: вбиті росією. Роман Родін, 45 років, Сумщина, серпень

Вбиті росією: Роман Родін з дружиною поверталися з магазину, коли окупанти завдала удару бомбою по селу. Подружня пара загинула. Осиротіла донька.

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Вбиті росією: Роман Родін

Роман Родін загинув 25 серпня 2024 року у селищі Свеса, що в прикордонному районі на Сумщині.

По обіді він разом із дружиною Іриною поверталися з магазину, коли російська армія вкотре завдала удару по цьому населеному пункту. Керованими авіабомбами окупанти атакували житловий квартал селища. Ірина загинула на місці, а Роман – дорогою до лікарні.

Романові на початку липня виповнилося 45 років. Він народився у Свесі. Працював охоронником на залізниці в Києві. Часом супроводжував поїзди до Краматорська. За кілька тижнів до своєї загибелі офіційно одружився.

«Мій дядько був дуже хорошою людиною. У найважчі часи міг підбадьорити та підняти настрій завдяки тому, що мав прекрасне почуття гумору. Він був батьком-одинаком, сам виховував доньку і мав можливість покинути Україну, але не зробив цього. Хотів працювати тут на користь державі», – розповіла племінниця Маргарита Самофал.

«Він був енергійним та працелюбним. Вони з Іриною кохали одне одного, облаштовували будинок, виховували дітей. Роман дуже любив рідний дім, який побудував своїми руками на окраїні Свеси», – додав кум Денис Закіянов.

У Романа залишилися мама, донька та сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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