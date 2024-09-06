Меморіал: вбиті росією. Ніна Кравченко, 41 рік, квітень

Вбиті росією: Ніна Кравченко знаходилася на власному подвір’ї, коли почався обстріл. Жінка з дітьми побігли ховатися в погріб. У цей час ворожий снаряд впав на подвір’я…. Від цього обстрілу загинула і 16-річна донька Ніни…

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Вбиті росією: Ніна Кравченко

41-річна Ніна Кравченко загинула 12 квітня 2022 року під час обстрілу на власному подвір’ї в місті Барвінкове Ізюмського району Харківщини. Тоді ж обірвалося і життя її доньки Вікторії.

Того дня після обіду вся родина Ніни Кравченко була вдома. Раптом росіяни, які вже окупували Ізюм, почали обстріл Барвінкового. Ніна з дітьми побігли ховатися в погріб. У цей час ворожий снаряд впав на подвір’я. Жінка померла на місці. Донька Вікторія та старший син Володимир отримали поранення. Після обстрілу швидка відвезла дітей до лікарні.

«Вікторія померла того ж дня. Володю прооперували. В нього було поранення ноги. Він переїхав жити в село на Чернігівщині», – розповідає Алла, невістка Ніни

Ніна Кравченко народилася в Барвінковому. Вивчилася на кухаря. Працювала в школі прибиральницею. Коли почалася повномасштабна війна, як волонтерка пекла в школі хліб для військових та цивільних.

«Була дуже активна. Ніколи ні в чому не відмовляла. В школі її дуже любили, бо відповідально виконувала роботу, допомагала в усіх шкільних заходах», – додає Алла

Ніна була розлучена. Від шлюбу мала двох рідних дітей – Вікторію та Володимира. Також під опікою мала двох дітей покійної сестри.

У Ніни Кравченко залишився син.

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