Меморіал: вбиті росією. Лариса Рогинська, 45 років, Харківщина, червень

Вбиті росією: Лариса Рогинська працювала на пошті. Того дня жінка разом із колегою доставляла пенсію у громаді, де точилися важкі бої. У їхній автомобіль влучив ворожий безпілотник.

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Вбиті росією: Лариса Рогинська

Лариса Рогинська загинула 21 червня 2024 року на Харківщині. Того дня близько 10:00 жінка разом із колегою доставляла пенсію у Вовчанській громаді, де саме тривали інтенсивні бої. У їхній автомобіль влучив ворожий безпілотник.

Водій, що супроводжував Ларису, отримав поранення та зміг пішки дійти до села Бугаївка. Там його побачили військові та госпіталізували до лікарні в Харків.

Ларисі Рогинській було 45 років. Майже половину свого життя вона присвятила поштовій справі. Професійний шлях жінки на пошті розпочався у грудні 2002 року з посади операторки поштового зв’язку в центральному відділенні Харкова. Згодом працювала заступницею начальника та начальницею в понад десяти відділеннях.

У 2022-му Лариса обіймала посаду кураторки пересувних відділень Харківського району, а через рік очолила пересувне відділення 61415 Харківського регіону.

Користувалася повагою та авторитетом серед колег. Вони відгукуються про неї, як про цілеспрямовану, досвідчену, наполегливу.

«Лариса Анатоліївна постійно накопичувала свій досвід і впевнено рухалася кар’єрними щаблями. У неї мало бути ще довге та щасливе життя попереду, та ворожий удар зупинив усе в одну мить… Ми втратили доброзичливу колегу, що назавжди залишиться у нашій пам’яті хорошою товаришкою, надійною порадницею та професіоналкою своєї справи», – розповіли в АТ «Укрпошта»

У Лариси Рогинської залишилося двоє доньок та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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