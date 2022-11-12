Меморіал: вбиті росією. Дмитро Касьянов, 8 років, Харків, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Касьянов

8-річний Дмитро Касьянов загинув у Харкові. Хлопчик зазнав важких травм внаслідок удару російської ракети по будинку, де він жив. Саме квартира Дмитра була чи не найбільш уражена ворожою зброєю.

«9 днів у комі, в реанімації, але на жаль, дитина не вижила», – розповіла сусідка родини загиблого Марія Петлицька.

Дмитро помер 16 березня 2022 року.

«Це величезне горе і для батьків, і для нашого двору. Дімка був сином виховательки моєї дочки. Вони часто гуляли разом на дитячому майданчику. Непоправна втрата, страшний збіг обставин. Чому ця ракета прилетіла саме до їхньої квартири? Чому в цей момент дитина була саме в тій кімнаті?… Питання, які назавжди залишаться без відповіді», – сказала Марія Петлицька.

Дмитро Касьянов навчався у 2-му класі 73-ї школи міста Харкова. Сусідка Марія каже, що він був дуже світлою та відкритою дитиною.

У Дмитра залишилися мама, тато і старша сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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