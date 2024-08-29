Меморіал: вбиті росією. Світлана Кравець, 32 роки, Житомирщина, серпень

Вбиті росією: Світлана Кравець загинула від уламків збитого «Шахеда» під час масованої повітряної атаки 26 серпня. Вона була швачкою. У неї залишилися двоє донечок.

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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Світлана Кравець

Життя Світлани Кравець відібрала російська армія, завдавши удару по Житомирській області.

Уранці 26 серпня 2024 року ворог атакував область ракетами та безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитого шахеда в селі Майстрова Воля Звягельського району жінка загинула на місці. Ще одну людину було поранено.

Світлані було 32 роки. Вона працювала швачкою на підприємстві «LESYA only better» із 2019-го. Виховувала двох доньок – старшу Дарію та молодшу Олену. Про неї відгукуються як про світлу, доброзичливу та життєрадісну людину.

«Для колективу вона запам’яталася дуже працелюбною, позитивною людиною, із шаленою жагою до життя! Найбільшою цінністю для неї були її донечки! Ми сумуємо разом із її рідними та друзями…», – сказали колеги з підприємства «Вона завжди всміхалася, що б не трапилося, на все реагувала з усмішкою. Приходила на допомогу дівчатам – якщо у когось якийсь брак, виправляла. Комусь в кінці зміни допомагала дошивати, а то і кільком одразу, щоб не залишалося на завтра. Дуже тепло розповідала про своїх донечок, вона їх дуже любила. Спілкувалася з усіма. Працьовита, дружелюбна, дбайлива і весела», – додала керівниця групи, в якій працювала Олена

У неї залишилися батьки, сестри, дві доньки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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