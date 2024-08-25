Меморіал: вбиті росією. Дмитро Гречаник, 15 років, Запоріжжя, серпень

Вбиті росією: Дмитро Гречаник перебував на дитячому майданчику, коли армія рф завдала удару по кафе. Пораненого хлопця ще встигли доправити до лікарні, але він помер у реанімації. Із вересня Дмитро планував навчання у коледжі за фахом автомеханіка…

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Вбиті росією: Дмитро Гречаник

Життя 15-річного Дмитра Гречаника відібрала російська армія в селищі Малокатеринівка Запорізькій області.

20 серпня 2024 року близько 18 години ворог завдав удару по цьому населеному пункту та поцілив у кафе «Лаванда». Біля нього на дитячому майданчику саме перебував Дмитро з друзями. Його ще вдалося доправити в непритомному стані до реанімаційного відділення лікарні. Але там він помер.

Дмитро зростав у Малокатеринівці, цікавився мотоциклами та мав власного. Обожнював на ньому їздити. Також любив проводити час у компанії друзів. Із вересня хлопець планував навчання у коледжі за фахом автомеханіка. Ті, хто знали його, кажуть, що він був дуже добрим, чуйним і товариським.

«Ти багато для нас всіх зробив, багато кому допоміг, скерував на правильний шлях, підтримував. Ти був найкращим, мав стільки планів на життя… Назавжди залишишся в наших серцях», – написав друг загиблого Влад

У Дмитра залишилися батьки, брат та інші рідні.

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