Меморіал: вбиті росією. Валерія Хоменко, 11 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Валерія Хоменко прийшла до торгового центру у Костянтинівці зі своєю подругою, бабуся якої попросила допомогти їй та сходити до магазину. Обидві дівчинки загинули від удару російської ракети… Валерія була єдиною дитиною у своїх батьків.
Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.
Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Валерія Хоменко
Життя школярки Валерії Хоменко відібрала російська армія в Костянтинівці Донецької області.
Уранці 9 серпня 2024 року ворог атакував місто ракетою Х-38 та поцілив по торговому центру. На момент удару Валерія перебувала там зі своєю подругою, бабуся якої попросила допомогти їй та сходити до магазину. Обидві дівчинки загинули, а поруч із ними ідентифікували тіла ще 12 жертв.
Валерії було 11 років. Вона народилася в місті Торецьк, що на Донеччині. Останнім часом жила з родиною у Костянтинівці. Навчалася дистанційно в опорному закладі «Торецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №6». Восени мала йти до шостого класу.
«Вона гарно навчалася, усі предмети знала на достатньому рівні. Валерія була дівчинкою-позитивчиком. Дуже весела, усміхнена, відверта, завжди рада допомогти. Вона мала чудові стосунки зі всіма у класі, така товариська і комунікабельна дитина», – розповіла класна керівниця Тетяна Миколаївна
У Валерії Хоменко залишилися батьки та інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/