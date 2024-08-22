Меморіал: вбиті росією. Валерія Хоменко, 11 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Валерія Хоменко прийшла до торгового центру у Костянтинівці зі своєю подругою, бабуся якої попросила допомогти їй та сходити до магазину. Обидві дівчинки загинули від удару російської ракети… Валерія була єдиною дитиною у своїх батьків.

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Вбиті росією: Валерія Хоменко

Життя школярки Валерії Хоменко відібрала російська армія в Костянтинівці Донецької області.

Уранці 9 серпня 2024 року ворог атакував місто ракетою Х-38 та поцілив по торговому центру. На момент удару Валерія перебувала там зі своєю подругою, бабуся якої попросила допомогти їй та сходити до магазину. Обидві дівчинки загинули, а поруч із ними ідентифікували тіла ще 12 жертв.

Валерії було 11 років. Вона народилася в місті Торецьк, що на Донеччині. Останнім часом жила з родиною у Костянтинівці. Навчалася дистанційно в опорному закладі «Торецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №6». Восени мала йти до шостого класу.

«Вона гарно навчалася, усі предмети знала на достатньому рівні. Валерія була дівчинкою-позитивчиком. Дуже весела, усміхнена, відверта, завжди рада допомогти. Вона мала чудові стосунки зі всіма у класі, така товариська і комунікабельна дитина», – розповіла класна керівниця Тетяна Миколаївна

У Валерії Хоменко залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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