Меморіал: вбиті росією. Людмила Шимковська, 46 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Людмила Шимковська працювала у торговому центрі «Еко-маркет», по якому вдарила ракетою армія окупантів… Там загинуло 14 людей.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмила Шимковська

Людмила Шимковська загинула 9 серпня 2024 року від російського удару по торговому центру у Костянтинівці Донецької області. Їй було 46 років.

Народилася Людмила у Костянтинівці. Багато років пропрацювала на продуктовому підприємстві. Останнім місцем роботи був тютюновий магазин у торговому центрі «Еко-маркет». Людмила обожнювала спілкування з іншими. Її згадують дуже позитивною і комунікабельною.

Ми з Людмилою довгий час були колегами. Це щира і відкрита людина, із нею було надзвичайно легко працювати. Вона дуже швидко все підхоплювала, навчалася новому. Завжди усміхалась, ніколи не жалілася на свої проблеми. Людмила була сильною жінкою. У колективі всі її поважали та дуже цінували… – розповіла подруга Надія Среднякова

У Людмили Шимковської залишилися доньки, син та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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