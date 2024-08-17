Меморіал: вбиті росією. Олена Тарасовська, 46 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією: Олена Тарасовська переховувалася в підвалі багатоповерхівки разом з двома дітьми. Близько 06:00 російський літак скинув на багатоповерхівку авіабомбу. Під завалами загинуло щонайменше 90 людей.

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Вбиті росією: Олена Тарасовська

Жителька Маріуполя Олена Тарасовська загинула внаслідок російського авіаудару по житловій багатоповерхівці. Їй було 46 років.

Під час повномасштабного вторгнення разом із двома дітьми, Анною та Артемом, Олена переховувалася у підвалі будинку на проспекті Миру, 127.

11 березня 2022-го близько 06:00 російський літак скинув на багатоповерхівку авіабомбу. Під завалами загинуло щонайменше 90 людей.

«Знайшли тільки її сумку з документами. Із родини залишився новонароджений син Артема та його дружина. Вони тоді були в будинку на Лівому березі», – розповіла колега Катерина Колмикова

Олена народилася в Бахмуті на Донеччині. З 2014-го жила в Маріуполі. Працювала продавчинею. Самостійно виховувала двох дітей.

«Це неймовірно добра та порядна людина, з великим серцем. Немає жодного клієнта, хто не памʼятає нашу Лєночку, тільки так до неї зверталися. Дуже виховані діти, приємно було спостерігати за ставленням сина до матусі. Вона так раділа, що стала бабусею. Не можу це писати без сліз, не можу повірити, що її немає», – поділилася колега «Олена з дітьми були моїми пацієнтами. Згадую, як вперше вона прийшла до мене на прийом, як довго ми з нею розмовляли, як вона розповідала мені, що переїхала нещодавно у Маріуполь з окупації. Як їй усе тут подобається, як її підтримують нові подруги та знайомі. Потім ми познайомилися з її дітьми: Артемом та Анною. Я так була рада за цю родину! Вони змогли почати нове життя з нуля. Олена завжди мала гарний вигляд, була усміхнена, позитивна», – згадала лікарка Людмила Гільова

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/