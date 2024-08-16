Меморіал: вбиті росією. Андрій Стратулата, 8 років, Київ, липень

Вбиті росією: Андрій Стратулата загинув разом із 14-річною сестрою. Батьки втратили обох своїх дітей. Ворог вдарив по житловому будинку. Однокласники того ранку чекали хлопчика у вестибюлі, переживали, коли затримувався, питали: «А Андрій сьогодні прийде?», – розповіли у школі…

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Вбиті росією: Андрій Стратулата

Життя Андрія Стратулата відібрав російський обстріл Києва 8 липня 2024 року.

Вранці того дня ворог поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі. Поряд не стало старшої сестри Андрія, 14-річної Марії.

Андрієві було 8 років. Він навчався у спеціалізованій школі №307 із поглибленим вивченням природничих наук. Зростав відповідальним та самостійним. Мав неабиякі здібності до математики, цікавився природничими науками. За словами вчителів, хлопчик завжди жвавішав на уроках «Я досліджую світ»: брав активну участь у бесідах, охоче ділився знаннями з додаткових джерел.

«Він мав авторитет в однокласників, мав багато друзів. Зовні стриманий і врівноважений, та був душею компанії. Однокласники вранці чекали його у вестибюлі, переживали, коли затримувався, питали: «А Андрій сьогодні прийде?», – розповіли у школі

В Андрія Стратулата залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/