Меморіал: вбиті росією. Анастасія Скутельник, 18 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Анастасія Скутельник працювала в супермаркеті. Вона загинула внаслідок удару російської ракети по торгівельному центру.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Скутельник

Життя Анастасії Скутельник відібрала російська армія, влучивши по торговому центру міста Костянтинівка на Донеччині.

Уранці 9 серпня 2024 року ворог атакував цей населений пункт ракетою Х-38. На момент удару там перебувало близько пів сотні людей. Після розбору завалів стало відомо про 14 загиблих.

Анастасії було 18 років. Вона народилася та жила в Костянтинівці. Працювала у супермаркеті «Еко маркет». У вільний час обожнювала малювати і бути поруч зі своїми рідними.

«Вона була дуже позитивною дитиною і вірною товаришкою. Доброю, щирою, відвертою та життєрадісною», – розповіла мама найкращої подруги загиблої Юлія Сороколат

В Анастасії залишились батьки, брат, бабуся і дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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