Меморіал: вбиті росією. Ганна Головацька, 73 роки, Харківщина, березень

Вбиті росією: Ганна Головацька загинула під завалами власного погребу. «Батько прийшов і сказав, що маму завалило. Він у цей момент саме зайшов до хати, а вона лишилася в погребі. Ми прийшли відкопувати, а над головою літають снаряди. Маму знайшли мертвою під плитою…» – пригадала донька загиблої…

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Вбиті росією: Ганна Головацька

73-річна Ганна Головацька загинула 5 березня 2022 року під завалами власного погребу у селі Грушуваха Ізюмського району Харківщини.

Донька Людмила пригадала:

«Я живу за дві хати. Тільки почався перший обстріл, всі ракети пішли на наш бік. Батько прийшов і сказав, що маму завалило. Він у цей момент саме зайшов до хати, а вона лишилася в погребі. Ми прийшли відкопувати, а над головою літають снаряди. Чоловік, ризикуючи, взяв трактор, щоб полегшити роботу. Маму знайшли мертвою під плитою».

Через обстріли поховати Ганну у селі не було змоги. Загиблу відвезли в Лозову. Перепоховали в Грушувасі через рік.

Ганна Головацька народилася у селі Мукошин Волинської області. Вивчилася на агронома.

За розподілом потрапила на роботу в колгосп у Грушувасі на Харківщині. Працювала агрономкою, касиркою, дояркою. Також була поштаркою.

Ганна була матір’ю трьох дітей. Пережила втрату двох синів – один загинув внаслідок пожежі у 5 років, інший – раптово помер у семирічному віці.

«Маму дуже шанували в селі. Вона була спокійна, усміхнена. Коли не прийду, все усміхається. Була дуже гостинною. На її перепохованні священник розповідав, як раніше ходив вулицями і освячував хати, то мама завжди його годувала чим мала – борщу наллє, яйце засмажить», – пригадала донька

У Ганни Головацької залишилися чоловік, донька, двоє онуків, двоє правнуків.

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