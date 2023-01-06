Меморіал: вбиті росією. Оксана Музика, 22 роки, Хмельницький, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Оксана Музика

31 грудня 2022 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. В Хмельницькому загинула 22-річна Оксана Музика.

31 грудня Оксана їхала за подарунками для племінниці. В авто був наречений Оксани Назар, а також друзі пари – Марина Штейдер та її хлопець. Раптом позаду машини пролунав вибух.

«31.12.2022. Тривога. Це був простий день, який ми хотіли провести разом, разом повечеряти. Ми не хотіли святкувати, адже немає свята, коли в країні війна. Ми мали зустріти новий рік разом. Ми поїхали на базар, бо супермаркети були закриті. Купили небагато продуктів, з’їли хачапурі і сіли в машину. Оксана хотіла купити іграшки для своїх племінниць, і ми поїхали направо. Вибух. Все помаранчеве. Позаду все горить. Хлопці тяжко поранені, а Оксана – без свідомості, але серце стукало», – розповіла Марина Штейдер.

Майже добу лікарі боролися за життя Оксани, але врятувати дівчину не вдалося. Вона померла 1 січня 2023 року, у день народження свого тата.

«Ми дружили парами. Їздили на відпочинок завжди разом. Буковель. Туреччина. Головчинці. Кілька місяців ми з Оксанкою були дуже близькими подругами. Ми підтримували одна одну, завжди були поруч. У нас було багато спільного. Я відчувала тепло від цих людей. Оксана – найсвітліша людина в моєму житті. Таких добрих людей я не зустрічала ніколи», – сказала подруга загиблої.

Оксана Музика добре володіла англійською, працювала аналітикинею. Зі шкільних років захоплювалася музикою, співала.

«З болем і сумом згадую свою ученицю, талановиту вокалістку, добру, розумну, красиву дівчину Оксану Музику», – написала вчителька дівчини Дана Ярославна.

У дівчини залишилися батьки, брат, племінники та наречений Назар.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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