Меморіал: вбиті росією. Анатолій Чертиков, 33 роки, Чернігівщина, березень

Вбиті росією: «24 лютого ми поїхали з Ніжина в Бакаївку – думали, що в селі буде безпечніше перечекати бойові дії. Але з 26 лютого через село почали ходити ворожі колони. В цей час наш трирічний син дуже захворів, потрібні були ліки. Тому чоловік вирішив з’їздити додому в Ніжин, придбати необхідне. Ми хвилюватися, а він навіть не допускав думки, що щось може трапитися…» – пригадала дружина загиблого…

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Вбиті росією: Анатолій Чертиков

33-річний Анатолій Чертиков загинув 7 березня 2022 року між селами Бакаївка та Дорогинка, що в Прилуцькому районі на Чернігівщині. Він їхав разом із товаришем та родичем Володимиром Кримцем. Авто підірвалося на міні. Обоє чоловіків загинули.

«24 лютого ми чотирма родинами поїхали з Ніжина в Бакаївку, там жила наша бабуся. Ми думали, що в селі буде безпечніше перечекати бойові дії. Але з 26 лютого через село почали ходити ворожі колони. В цей час наш трирічний син дуже захворів, потрібні були ліки. Та й продуктів особливо не було. Тому Анатолій з Володимиром вирішили з’їздити додому в Ніжин, придбати необхідне. Ми хвилюватися, а вони навіть не допускали думки, що щось може трапитися… Їх не було пару годин. За цей час дорогу замінували, але ані ми, ані чоловіки про це не знали. Вони їхали швидко, щоб не натрапити на ворожу колону. І отак наїхали на міну», – пригадала дружина Юлія

Анатолій народився в Ніжині. Згодом родина переїхала в Миколаївську область, там і минуло дитинство. Після школи хлопець навчався в будівельному коледжі в Миколаєві, а потім вступив до Київського національного університету будівництва та архітектури, де отримав освіту за спеціальністю «Інформаційні технології і проєктування».

Після навчання служив строкову, а згодом приїхав до Ніжина, де на той час уже жили його батьки.

Працював у магазині електроніки «Ельдорадо». За п’ять років з продавця піднявся до посади заступника керівника магазину. Потім одружився, в родині народився син. У грудні 2018-го Анатолію запропонували посаду директора в магазині.

«Мій чоловік був дуже цілеспрямованим. Він завжди знав, чого хоче і як цього досягти. Перед війною відкрив ще один магазин, тому керував фактично двома. Але знаєте, найбільшою мрією мого коханого був син. І ця мрія здійснилася», – поділилася Юлія

В Анатолія Чертикова залишилися дружина, син, батьки і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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