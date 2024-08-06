Меморіал: вбиті росією. Віктор Сіроштан, 81 рік, Харківщина, травень

Вбиті росією: 81-річний Віктор Сіроштан не виїжджав із міста, яке перебувало під щільними обстрілами. Він брав участь у будівництві оборонних рубежів. Ворожий снаряд прилетів до нього на подвір’я… Був чудовим батьком і дідом. Боготворив онука. «Як квочка над ним був» – пригадує син

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Вбиті росією: Віктор Сіроштан

81-річний Віктор Сіроштан із міста Барвінкове на Харківщині загинув через вибух касетного боєприпаса. 8 травня 2022 року у його двір прилетів ворожий снаряд. Віктор саме порався по господарству.

Після початку повномасштабної війни Барвінкове перебувало під щільними обстрілами. Віктор із сином Віталієм не виїжджали з міста. Обоє працювали на комунальному підприємстві. Віктор був екскаваторником. Брав участь будівництві оборонних рубежів.

«Батько у своєму віці добре почувався, був живчиком. У вільний час любив вийти на риболовлю. Про нього можу сказати тільки хороше. Він був чудовим батьком і дідом. Мого сина не те що любив, а боготворив. Як квочка над ним був. Турбувався, усім забезпечував», – сказав син Віталій

Віктор Сіроштан народився у Барвінковому. Працював у колгоспі, з 1995-го року – у комунальному підприємстві. Дружина Віктора померла 2015 року. За дев’ять днів до його загибелі ворожий обстріл забрав життя його молодшого брата Сергія з дружиною.

«Вони з братом були дуже близькими. За пів години до загибелі тато зателефонував йому… Батько страждав, але й по-чоловічому тримався», – додав син

У Віктора Сіроштана залишилися син, онук, брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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