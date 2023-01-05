Меморіал: вбиті росією. Павло Северин, 30 років, Харків, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Северин

30-річний Павло Северин загинув 24 березня 2022 року в Харкові. Чоловік потрапив під ворожий обстріл біля відділення «Нової пошти» на вулиці Академіка Павлова. Внаслідок осколкових поранень Павло загинув. Цей обстріл забрав життя щонайменше шістьох людей.

Павло Северин за фахом був учителем образотворчого мистецтва. Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

«Професійний художник та дизайнер комп’ютерної графіки. Створив багато логотипів та комп’ютерних малюнків. Вдома залишилися картини, які він малював, коли був студентом. Наша дитина була дуже талановитою людиною! Він створював і писав комп’ютерну музику, любив читати. А ось працював будівельником, тому що заробляв трудовий стаж», – розповіла мама загиблого Ірина Северин.

Після перемоги України у війні Павло мріяв відбудовувати своє рідне місто Харків, яке дуже любив.

«Наш Паша був добрим, чуйним, чемним, гарним і люблячим сином! Дуже роботящим і чесним! Справедливим та розсудливим. Грамотною і талановитою людиною! Справжній патріот своєї країни! Дуже любив Україну і своє місто Харків. Мріяв після перемоги відбудовувати його. Але, на жаль, усі мрії обірвалися в той березневий день… А він так чекав на посилку з дому! Я ніколи не прощу росіянам смерть нашого сина», – сказала Ірина Северин.

У Павла Северина залишилися мама Ірина, батько Станіслав Олексійович, старший брат Дмитро та бабуся Надія Яківна.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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