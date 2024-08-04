Меморіал: вбиті росією. Олександр Меленець, 43 роки, Харківщина, березень

Вбиті росією: Олександр Меленець у 2014 році на рік пішов на фронт – брав участь в АТО. А в день своєї загибелі саме збирався вивозити з-під обстрілів людей, коли стався приліт…

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Меленець

43-річний Олександр Меленець із села Кам’янка біля Ізюма на Харківщині загинув на подвір’ї власного будинку 24 березня 2022 року.

Він саме збирався вивозити з-під обстрілів людей. Дружину, дітей, маму і бабусю відвіз у безпечніші місця за кілька днів до цього.

«Брат мав везти сусідів, які сиділи в погребі – двох жінок і чоловіка. Потім хотів повернутися, щоб забрати батька і чоловіка двоюрідної сестри з його братом. Пішов виганяти машину. Тут стався приліт. Брата вбило осколком. Його біля хати і закопали. Хата залишилася зруйнована», – розповів молодший брат Микола

Олександр Меленець народився і жив у Кам’янці. Працював водієм на автодорожньому підприємстві. У 2014 році на рік пішов на фронт – брав участь в АТО.

Брат був дуже спокійною людиною, ніколи не пив і не курив. Найбільше любив займатися городом, все там вирощував, – згадав Микола

В Олександра залишилися дружина, двоє дітей, брат і мати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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