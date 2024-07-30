Меморіал: вбиті росією. Оксана Совгира, 28 років, Київ, липень

Вбиті росією. Оксана Совгира не встигла спуститися в укриття. Вона працювала у 14-поверховій будівлі, в яку влучила російська ракета.

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Вбиті росією: Оксана Совгира

Оксана Совгира загинула у Києві 8 липня 2024 року. Близько 10:30 того дня російська ракета влучила у будівлю бізнес-центру «Домініон» на вулиці Ушинського, 40. Там, на 14-му поверсі, працювала дівчина. Вона не встигла спуститися в укриття.

Оксані було 28. Народилася у селі Черкас Білоцерківського району на Київщині. Останні 11 років жила в Києві. Закінчила академію Міністерства внутрішніх справ України. Працювала в галузі юриспруденції. 1 липня отримала посвідчення помічниці адвоката, мріяла стати адвокаткою.

Обожнювала проводити час із родиною. Любила подорожувати. Мала собаку Лео, про якого дуже турбувалася.

«Ми з нею не просто сестри, ми найкращі подруги, а також вона – хрещена мого сина. Моя сестричка мала так багато доброти, щирості, життєвої енергії, вона мріяла та планувала своє майбутнє. Була неймовірною особистістю, сильною, яскравою, вміла досягати цілей і створювати свято для своїх рідних, ділитися любовʼю. Вона – моя опора і сила, яку в мене забрали назавжди… Наша зіронька… Назавжди в серці, у пам’яті та у наших думках», – сказала старша сестра загиблої Ірина

В Оксани залишилися мама і тато, сестра, брат та племінник.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять про кожного та кожну, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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