Меморіал: вбиті росією. Світлана Пікало, 46 років, Чугуїв, лютий

Вбиті росією: Світлана Пікало у перший день повномасштабного вторгнення була на цілодобовому чергуванні в газовому господарстві, що розташоване біля аеродрому і потрапила під ворожий обстріл… Без мами залишилися двоє синів.

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Вбиті росією: Світлана Пікало

Світлана Пікало загинула вранці 24 лютого 2022 року від російського обстрілу міста Чугуїв Харківської області. Вона була на цілодобовому чергуванні в газовому господарстві, що розташоване біля аеродрому. Через кілька тижнів у лікарні внаслідок поранень помер також її колега, водій Василь Редько.

Світлані було 46 років. Жила в Чугуєві. Працювала диспетчеркою служби аварійно-відновлювальних робіт «Харківгаз». Вільний час присвячувала родині, синам Микиті та Валентину. Колеги згадують Світлану сумлінною та відповідальною, а друзі відгукуються, як про уважну і чуйну.

«Ми зі Світланою познайомилися у 2010 році – наші сини разом ходили на танцювальний гурток. Вона часто їздила на змагання з командою сина, уміла і підфарбувати діток, заплести косички дівчаткам. Я була вражена, що вона це робить так чудово, оскільки і в мене, і в неї сини. Світлана підтримувала молодших діток, заспокоювала тих, хто хвилювався. Вона запамʼяталась спокійною, співчутливою, дбайливою, турботливою. Це була чудова людина…», – розповіла товаришка Юлія

У Світлани залишилися двоє синів та інші рідні.

На будівлі газової служби у Чугуєві встановили меморіальну дошку на честь Світлани Пікало та її загиблого колеги Василя Редька. На ній є напис «Вони чергують з нами в кожній зміні».

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять про кожного та кожну, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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