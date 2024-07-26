Меморіал: вбиті росією. Єлизавета Вербовецька, 25 років, Київ, липень

Вбиті росією. В той страшний день Єлизавета Вербовецька прийшла на прийом до лікаря в медичний центр ADONIS…Туди прилетіла ракета. «Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля», – написав однокласник Владислав Гераскевич»

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Вбиті росією: Єлизавета Вербовецька

Єлизавета Вербовецька загинула від російського ракетного обстрілу в Києві. Вранці 8 липня 2024 року вона прийшла на прийом до лікаря в медичний центр ADONIS. На момент удару по клініці дівчина перебувала в коридорі на четвертому поверсі…

Єлизаветі було 25 років. Працювала в «Ощадбанку» у Києві, була головною фахівчинею відділу формування звітності департаменту управлінських інформаційних систем.

«Молода, енергійна, цілеспрямована, дуже талановита дівчина», – сказав про загиблу голова правління банку Сергій Наумов «Ми сиділи за однією партою в шкільні роки… Немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета. Усі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої ​​втрати. Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля», – написав однокласник Владислав Гераскевич

У Єлизавети залишилися батьки, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/