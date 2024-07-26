Меморіал: вбиті росією. Єлизавета Вербовецька, 25 років, Київ, липень

Вбиті росією. В той страшний день Єлизавета Вербовецька прийшла на прийом до лікаря в медичний центр ADONIS…Туди прилетіла ракета. «Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля», – написав однокласник Владислав Гераскевич»
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Вбиті росією: Єлизавета Вербовецька
Єлизавета Вербовецька загинула від російського ракетного обстрілу в Києві. Вранці 8 липня 2024 року вона прийшла на прийом до лікаря в медичний центр ADONIS. На момент удару по клініці дівчина перебувала в коридорі на четвертому поверсі…
Єлизаветі було 25 років. Працювала в «Ощадбанку» у Києві, була головною фахівчинею відділу формування звітності департаменту управлінських інформаційних систем.
«Молода, енергійна, цілеспрямована, дуже талановита дівчина», – сказав про загиблу голова правління банку Сергій Наумов
«Ми сиділи за однією партою в шкільні роки… Немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета. Усі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої втрати. Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля», – написав однокласник Владислав Гераскевич
У Єлизавети залишилися батьки, брат та інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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