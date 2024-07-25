Меморіал: вбиті росією. Ірина Пономаренко, 63 роки, Миколаїв, липень

Вбиті росією. Ірина Пономаренко була родом з Дніпропетровщини. Працювала у театрі. Доглядала за безпритульними тваринами. У власній квартирі дбала про 18 собак. Внаслідок ворожого обстрілу загинув також син Ірини.

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Вбиті росією: Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко загинула 19 липня 2024 року біля свого будинку у Миколаєві. Разом із сином Олександром вони вигулювали собак, коли російські війська вдарили по місту ракетою. Олександр отримав тяжкі поранення, а наступного дня його серце зупинилося у лікарні.

Ірині Пономаренко було 63 роки. Родом із села Богуслав Дніпропетровської області. З відзнакою закінчила Дніпровське театральне училище. У 1982-му переїхала до Миколаєва. Працювала у театрі ляльок, а згодом – у драматичному художньому театрі, а з 2003-го – у Миколаївському національному академічному українському театрі драми і музичної комедії. 12 років була заступницею директора з комерційних питань і майже 9 років – завідувачкою театральної трупи.

«Яскрава, уважна. Людина, яка спілкувалася безпосередньо з акторами, тобто контролювала графік репетицій, прихід на роботу, на вистави. Вона чудова організаторка. Відповідальна і водночас творча та емоційна», – розповів про Ірину колега Богдан Головченко

У Миколаєві Ірина також доглядала за безпритульними тваринами. У власній квартирі дбала про 18 собак.

В Ірини залишилася двоюрідна сестра та тітка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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