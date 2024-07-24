Меморіал: вбиті росією. Тетяна Шарова, Київ, липень

Вбиті росією: Тетяна Шарова була старшою медсестрою в клініці ADONIS, в яку влучила ракета ворога. Поруч загинули ще четверо колег Тетяни. Жінка була переселенкою з Донеччини…
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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Тетяна Шарова
Життя Тетяни Шарової відібрав російський ракетний обстріл Києва. Уранці 8 липня 2024 року ворог влучив у клініку ADONIS, де вона працювала. Поряд не стало чотирьох її колег.
Тетяна була родом із Донеччини. Через війну у 2014 році їй з родиною довелося втікати з рідного міста. Оселилася в Києві. Працювала старшою медичною сестрою у медичному центрі. Друзі та колеги пригадують її турботливою і доброзичливою, уважною до пацієнтів.
Тетяна була не лише професіоналкою своєї справи, а й доброю подругою. Її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас. А сила і рішучість стали прикладом. Нещодавно одружився її син, і ми щиро раділи за неї…, – розповіли колеги
Це була дуже позитивна, щира та відкрита людина, – додала знайома Інна Мартиненко
У Тетяни Шарової залишилися син з сімʼєю та інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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