Меморіал: вбиті росією. Павло Літвінов, 13 років, Харківщина, травень

Вбиті росією: Павло Літвінов саме зайшов у вбиральню біля старої хати, і його розірвало. «Синочок був спокійний, у всьому мені допомагав. Любив техніку, велосипеди, хотів скутер. Мріяв бути моряком… Його любила вся Іванівка. Коли сина вбило, все село плакало» – розповіла мама…

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Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

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Вбиті росією: Павло Літвінов

Життя 13-річного Павла Літвінова відібрав обстріл його рідного села Іванівка Ізюмського району Харківщини. 31 травня 2022 року він був у дворі, коли почався російський обстріл снарядами з касетними боєприпасами.

«Павло саме зайшов у вбиральню біля нашої старої хати, його розірвало… Одну ручку ми так і не знайшли», – розповіла його мама Надія

Павло Літвінов зростав у багатодітній родині. Був учнем 7 класу. З уроків особливо добре йому давалися математика, географія. Був позитивним, любив жартувати.

«Синочок був спокійний, у всьому мені допомагав. Любив техніку, велосипеди, хотів скутер. Мріяв бути моряком і багато читав про море. Вчився на відмінно. Його любила вся Іванівка. Коли сина вбило, все село плакало. Кожній людині він відгукувався – чи води піднести, чи допомогти», – сказала мати

У Павла Літвінова залишилися батьки, двоє молодших братів і сестра. Родина із Харківщини переїхала до Волинської області.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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