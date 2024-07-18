Меморіал: вбиті росією. Вадим Тімохін, 54 роки, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією. Вадим Тимохін не повернувся з роботи 8 липня. Він та ще 9 його колег загинули від удару російської ракети по підприємству у Кривому Розі. У нього залишилися дружина і доньки.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вадим Тімохін

Життя Вадима Тімохіна відібрала російська армія 8 липня 2024 року. Вранці ворог атакував підприємство у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Поряд не стало ще деʼвяти людей.

Вадимові було 54 роки. Працював провідним інженером Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Колеги і знайомі згадують його висококласним фахівцем і турботливим батьком.

«Із Вадимом ми працювали разом та часто перетиналися по роботі. Це була оптимістична людина, з усмішкою в будь-якій ситуації», – сказала колега Ніна Ткаченко «Довгий час працювали разом з Вадимом і товаришували. Він багато читав та був обізнаною людиною. Мав багато ідей, які хотів втілити у життя. Мені важко повірити в те, що його більше немає…», – додав друг і колишній колега Андрій

У Вадима Тімохіна залишилися дружина, доньки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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