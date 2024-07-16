Меморіал: вбиті росією. Карина Брянцева, 17 років, Київ, липень

Вбиті росією. Карина Брянцева, за даними ЗМІ була останньою, кого знайшли під завалами будинку у Києві. У дверях її відкритої квартири був ключ, а самої дівчини в понівеченому помешканні не було. Тіло знайшли у підвальному приміщенні, де Карина намагалася сховатися від ракети. Дівчина була родом з Донеччини. Студентка. Всього у цьому будинку загинуло 13 людей – серед них 5 дітей.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Карина Брянцева

Життя 17-річної Карини Брянцевої відібрала російська армія, атакувавши Київ 8 липня 2024 року. Ворог влучив, зокрема, у будинок на вулиці Сальського, поблизу метро «Сирець». Там загинуло 13 людей, з яких пʼятеро – діти.

Карина була родом із Донецької області. У 2023-му закінчила Великоновосілківську гімназію із загальноосвітньою школою І ступеня. Разом із рідними жила в Києві. Здобувала вищу освіту в Східноукраїнському національному університеті, була студенткою-першокурсницею факультету здоров‘я людини.

Красива, світла, мила, чуйна дівчинка. Вона завжди усміхалася й заряджала своїм позитивом усіх навколо, – розповіли у школі, де навчалася Карина За цей рік в університеті вона встигла показати себе, свої активність та позитив. Карина була дуже гарною і талановитою студенткою, світлою та неймовірно приємною людиною. Її життя тільки починалося, в неї були плани та мрії…, – додали в студентській раді вишу

У Карини залишилися мама, брат і тато, який захищає Україну на фронті.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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