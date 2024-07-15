Меморіал: вбиті росією. Ніна Карельцева, 31 рік, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією: молода мама Ніна Карельцева, як і ще 9 її колег, не повернулася з роботи в той страшний день. Росіяни вдарили ракетою по підприємству.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Карельцева

Життя Ніни Карельцевої відібрала російська армія під час ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 8 липня 2024 року ворог атакував, зокрема, Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Поряд не стало ще девʼяти колег Ніни.

Ніні Карельцевій був 31 рік. Працювала у компанії «Метінвест» в Кривому Розі. Вільний час присвячувала сімʼї.

Ми раніше разом працювали на рудозбагачувальній фабриці, зокрема на складі спецодягу та обладнання. Її до мене скерували. Вона одразу справила враження дуже доброї, світлої людини, яка ніколи нікого не образить. Про неї неможливо сказати нічого поганого. Мила, привітна… Дуже любила свою доньку, – розповіла колишня колега Карина Маковоз-Коняєва

У Ніни Карельцевої залишилися мама, брат, чоловік, донька та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/