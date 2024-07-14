Меморіал: вбиті росією. Олена Лященко, 44 роки, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією: Олена Лященко працювала бухгалтеркою у «Метінвест Бізнес Сервіс». Разом з нею загинули ще 9 людей.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Лященко

Олена Лященко загинула у Кривому Розі 8 липня 2024 року. Вранці російська армія завдала удару по підприємству «Метінвест», відібравши життя десяти людей.

Олені було 44 роки. Народилася і жила в Кривому Розі. Працювала бухгалтеркою – спершу на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті, а потім у «Метінвест Бізнес Сервіс».

Вільний час любила проводити на дачі, у колі рідних і друзів. Обожнювала подорожувати. Останнім часом також займалася манікюром, що в неї гарно виходило.

«Оленочка була дуже чуйною, відвертою, товариською та щирою! Ніколи не залишала нікого в біді. Навіть, коли у мене на столі залишалися купа папірців та стоси звітів, вона мовчки брала половину до себе і допомагала. До всього підходила дуже старанно. Завжди ходила додому пішки. Була відповідальною донею для батьків, найкращою подругою для сестер, люблячою мамою своєї донечки і вірною дружиною для чоловіка. Без неї стало похмуро…», – сказала близька подруга Юлія Матвієнко.

В Олени Лященко залишилися батьки, чоловік, донька і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/