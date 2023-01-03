Меморіал: вбиті росією. Кирило Дармобід, 5 років, Запорізька область, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кирило Дармобід

Кирилові Дармобіду було 5 років. Російські військові вбили хлопчика в тимчасово окупованій Комиш-Зорі на Запоріжжі. 17 листопада 2022 року близько 22.00 загарбники вдерлися в будинок Дармобідів, де закатували всю сім’ю – маму Наталію, тата Олександра, Кирила та його старшого брата Влада.

«Сашу вбили пострілом у голову, все обличчя було в синцях. Владислав також мав поранення голови. Молодший Кирило, крім ран на голові й обличчі, мав порізи на руці. Найважче було дивитися на Наташу. Вона була не подібна на себе, вся синя, мала кульове поранення поміж очей», – розповіла сусідка Олена.

Знайомі родини кажуть, що обоє братів Дармобідів були гарно вихованими та привітними хлопцями. Кирило ходив у дитячий садочок. Був дуже балакучим, веселим, комунікабельним. У січні йому би виповнилося шість років.

Знайомі розповідають про Дармобідів, як про працьовиту, гарну, зразкову сім’ю. Будь-які проблеми там завжди вирішували без скандалів. Маленького Кирила в родині всі дуже любили, а особливо – старший брат.

У 5-річного Кирила Дармобіда залишилися бабусі Олена і Світлана та дідусь Сергій.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/