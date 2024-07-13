Меморіал: вбиті росією. Максим Симанюк, 10 років, Київ, липень

Вбиті росією: Максим Симанюк загинув разом з мамою і сестричкою під завалами зруйнованого ворожою ракетою будинку. Максим займався спортом, був світлою і дуже працелюбною дитиною…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Симанюк

Життя 10-річного Максима Симанюка забрала російська ракета у Києві – він загинув разом із мамою Зоряною і молодшою сестрою Анастасією.

Від удару вранці 8 липня 2024 року житловий будинок біля станції метро «Сирець» сильно пошкодило: один його підʼїзд повністю знищений, а решта – зазнали значних руйнувань. Під завалами опинилися люди, зокрема і родина Симанюків.

Максим закінчив четвертий клас столичної школи №28, що неподалік дому. Її теж зруйнував обстріл. Там же навчалася його на два роки молодша сестра.

Хлопчик займався карате у клубі «Чемпіон». Був активним та енергійним.

«Максим був світлою і дуже працелюбною дитиною. Мав гарний спортивний дух. У нього були спортивні амбіції, що мене, як тренера, колись особливо зацікавило. Але, на жаль, життя його так рано обірвалося…», – сказав тренер хлопчика Володимир Боєв «Він також любив футбол, обожнював природу, був здібним і кмітливим хлопчиком», – додала тітка Ольга Падей

У Максима залишився батько, дідусь, тітка, дядько й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/