Меморіал: вбиті росією. Анастасія Симанюк, 8 років, Київ, липень

Вбиті росією: Анастасія Симанюк загинула разом з мамою і братиком від російської ракети, яка зруйнувала багатоповерхівку. Вони відпочивали вдома – мама мала відпустку, у дітей були канікули…
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Вбиті росією: Анастасія Симанюк
Життя 8-річної Анастасії Симанюк забрала російська ракета 8 липня 2024-го у Києві разом із мамою Зоряною і старшим братом Максимом.
Вони відпочивали вдома – мама мала відпустку, у дітей були канікули. Від ворожого удару житловий будинок біля станції метро «Сирець» сильно пошкодило: один підʼїзд повністю знищений, а решта – зазнали значних руйнувань. Під завалами опинилися люди, зокрема і родина Симанюків.
Анастасія закінчила третій клас столичної школи №28, що неподалік дому. Її теж зруйнував обстріл. Там навчався і її брат. У вільний час Настя займалася гімнастикою у дитячо-юнацькій спортивній школі №20.
«Вона була дуже усміхненою, маминою дівчинкою», – розповіла тітка Ольга Падей
В Анастасії Симанюк залишилися тато, дідусь, тітка, дядько та інші рідні.
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