Меморіал: вбиті росією. Наталія Павленко, 41 рік, Сумщина, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Павленко

41-річна Наталія Павленко загинула 9 жовтня 2022 року в рідному Миропіллі на Сумщині. Російські війська скинули із безпілотника дві гранати на центр села. Наталія була за 15 метрів від місця вибуху. Жінка саме закінчувала зміну в магазині, де працювала. Наталія загинула через масивну кровотечу від уламкових поранень.

Наталія була родом із Миропілля. Рідні та друзі пам’ятають її веселою та енергійною, гарною господинею, яка дуже смачно готувала.

«Особливо смачними в Наталі були торти, якими вона любила пригощати. В неї завжди було всього наварено, напечено. Наталя була хорошою та позитивною людиною. Завжди обійме, підтримає. Я часто говорила її чоловіку Олексію: «У тебе золота жінка», – розповідає подруга Тамара Степченко.

Останні роки Наталія працювала прибиральницею у місцевому магазині. Раніше була кухаркою, доглядала за літньою людиною. У вільний час захоплювалася музикою. Брала участь у культурному житті села.

«Останній раз ми бачилися за тиждень до її загибелі. Сиділи, говорили… Вона казала, що мріє, аби будинок культури скоріше відновив роботу», – згадує Тамара. «Наташа була доброю дружиною і гарною мамою. Вона дуже любила музику і сама вміла добре співати», – розповідає чоловік загиблої Олексій.

У Наталії залишилися чоловік, два сини і донька. Чоловік разом зі старшим сином пішли на фронт боронити Україну.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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