Меморіал: вбиті росією. Партизанка Світлана Борисевич, 53 роки, Херсонщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Борисевич

53-річна Світлана Борисевич загинула 8 вересня 2022 року в селі Правдине на Херсонщині. Під час російських обстрілів того дня Світлана ховалася в будинку. Уламки прилітали в її двір. Коли жінці здалося, що все припинилося, вибігла на вулицю, щоби рятувати домашнє господарство. У цей час уламки снаряда вкотре прилетіли в двір Світлани. Вона отримала численні поранення і загинула на шляху до лікарні.

З 13 березня 2022 року село Правдине було окуповане російськими загарбниками. Світлана залишалась там і долучилася до партизанського руху – передавала інформацію Збройним Силам України про місце розташування окупантів. Українські захисники звільнили Правдине 11 листопада, за трохи більше, як два місяці від загибелі Світлани.

Світлана Борисевич – родом із села Прибузьке на Миколаївщині. Частину життя прожила там, а після заміжжя переїхала до чоловіка у село Правдине. За освітою – інженерка-технологиня, втім за фахом не працювала. Спочатку була співробітницею підприємства з виготовлення косметики й парфумів у Миколаєві. Згодом – листоношею у селі Правдине, а пізніше – продавчинею.

Останні роки працювала помічницею кухаря в місцевій школі. Любила вишивати бісером картини та ікони. Неодноразово дарувала їх для місцевих церкви, костелу й бібліотеки. На день села у 2020-му Світлані присвоїли звання «Майстриня року».

«Вона завжди всім приходила на допомогу; могла віддати останнє, щоб іншим було добре, – розповіла донька загиблої Аріна. – Не було жодної страви, якою б мама не пригостила сусідських дітей. Щоліта вона займалась консервацією: це було приблизно 500 банок різних видів! Дуже любила квіти – в домі було приблизно 300 горщиків з рослинами. У дворі – ціла оранжерея троянд, гортензій та іншої краси. Моя мама була людяною, гостинною, щирою, доброю. Кожен, хто її знав, це підтвердить. Коли вона загинула, то близько 300 повідомлень мені прийшло від рідних, друзів та односельців…»

У Світлани залишилися старенька матір, двоє дітей – Аріна та Олександр, а також дві маленькі онучки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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