Меморіал: вбиті росією. Лідія Думініка, 17 років, Миколаївщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Лідія Думінік

17-річна Лідія Думініка загинула в селі Явкине на Миколаївщині. 24 березня дівчина разом зі своїм хлопцем В’ячеславом потрапила під обстріл – російські військові атакували село «Смерчами». Лідію смертельно травмували уламки ворожого снаряда. Того ж дня загинуло ще двоє людей, десятеро – отримали поранення.

Лідія Думініка – родом з села Червона Долина Миколаївської області. До 9 класу навчалася в Червонодолинській школі. Потім вступила до Миколаївського фахового коледжу економіки та харчових технологій, де навчалася на технолога-переробника продукції.

Хлопець В’ячеслав розповів, що Ліда любила кулінарію: готувала різноманітні страви, вигадувала нові рецепти смаколиків.

«Лідія мріяла мати свій заклад, щоб робити тортики чи щось подібне. Хотіла спочатку кулінарити вдома, а вже потім і свій заклад… Я підтримував її в цьому. Ми планували, як це зробити», – каже В’ячеслав.

Хлопець пригадує Лідію дуже доброю. Каже, що вона була людиною, яка завжди допомагала тим, хто цього потребував.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/