Меморіал: вбиті росією. Анастасія Мірошниченко, 20 років, Сумщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Мірошниченко

17 березня 2022 року колона цивільних автомобілів із мирними мешканцями потрапила під артилерійський обстріл російських окупантів. Машини виїздили з села Бездрик на Сумщині. Серед тих, хто намагався евакуюватися, була 20-річна студентка Анастасія Мірошниченко. Дівчина загинула на місці.

Анастасія навчалася в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Макаренка. Вивчала педагогіку та психологію.

«Війна забрала від нас Мірошниченко Анастасію – молоду, світлу і чуйну дівчину, в якої усе життя було попереду», – написали в Інституті педагогіки та психології.

Колектив вишу, де навчалась дівчина, висловив співчуття родині Анастасії. «Ми завжди будемо пам’ятати цю світлу дівчинку», – сказали в університеті.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/