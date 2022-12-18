Меморіал: вбиті росією. Наталя Алєксандрова, 30 років, Херсонщина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталя Алєксандрова

30-річна Наталя Алєксандрова загинула в селі Сухий Ставок Бериславського району на Херсонщині. 10 липня 2022 року Наталю та її чоловіка переїхав військовий КАМАЗ російських окупантів.

Наталя народилася на Херсонщині. Більшість свого життя вона присвятила навчанню дітей. За освітою Наталя – викладачка англійської мови. У селі навчала англійської малюків у дитсадку.

Сухий Ставок майже з перших днів широкомасштабної війни опинився в окупації. Жити в селі було важко, тож Наталя разом з чоловіком планували виїхати на підконтрольну Україні територію.

Незадовго до трагедії сім’я відвезла дворічного сина Давида до бабусі (мами Наталі) в сусіднє село. Далі пара вирішила ще заїхати до Сухого Ставка, щоби перед евакуацією попрощатися з родичами та друзями.

Наталя разом з чоловіком їхала на скутері, коли назустріч їм почав рухатися військовий КАМАЗ росіян. Пара зупинилася на узбіччі дороги, але окупанти не проїхали повз, а просто переїхали їх. Чоловік Наталі загинув на місці. Її ж намагалися реанімувати сусіди, але травми були надто важкі і Наталя також померла.

«Це була життєрадісна людина, яка понад усе любила дітей та саме життя», – розповіла про Наталю племінниця Тетяна.

У загиблої залишились мама, сестра та двоє синів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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