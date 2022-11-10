Меморіал: вбиті росією. Андрій Сєднєв, 10 років, Харківщина

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Сєднєв

Андрію Сєднєву було 10 років. 20 вересня він пішов до друга, аби відремонтувати рибальську вудку. Діти були надворі, коли близько 11.00 їхнє село Грушівка на Харківщині російські військові обстріляли касетними снарядами. Андрія поранило в голову. Після 10 днів у реанімації, попри всі зусилля лікарів, хлопчик помер.

Андрій народився та проживав у Грушівці Куп’янського району. Навчався в місцевій школі, у 5-му класі. Мав багато друзів. Риболовля була великим захопленням хлопчика.

«Навіть коли лунали вибухи, він не боявся і, хоч я просила не ходити на риболовлю, казав: «буде нам що їсти…», – розповіла Ольга Сєднєва, мама хлопчика.

Андрій жив у селі з мамою та сестрою. Був веселим та допитливим. Дуже любив Україну.

«Андрій був слухняним, ввічливим, життєрадісним. Завжди всім допомагав, – каже Ольга Сєднєва. – Дуже радів приходу наших військ у село. Казав: «Мамо, подивись які вони гарні, на них можна дивитись вічно!» – каже Ольга Сєднєва.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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