Меморіал: вбиті росією. Катерина Гула, 24 роки, Вінниця, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Гула

Катерина Гула загинула 14 липня 2022 року у Вінниці. Вона працювала у клініці «Нейромед», яку знищив російський обстріл. Того дня, як і зазвичай, була на роботі.

«Унаслідок прильоту ракети стався обвал, почалася пожежа. Катерина загинула на місці, – розповіли колеги. – Вона щодня йшла на роботу, щоби допомогти пацієнтам, її усмішка на ресепшені буде завжди у нашій пам’яті».

Катерині було 24 роки. Народилася у селі Жигалівка Хмільницького району Вінниччини. Закінчила девʼять класів школи, опісля – торгово-економічний коледж у Вінниці, факультет товарознавства та комерційної діяльності. Потім здобула ще освіту за напрямом маркетингу у торгово-економічному інституті.

Спершу працювала адмінстраторкою у магазині косметики. Потім їй запропонували таку ж роботу у медичній клініці.

«Вона дуже любила фотографувати, а ще гарно малювала. Так хотіла собі професійний фотоапарат… Працелюбна, за що б не бралася – до всього ставилася відповідально. Дуже добра», – сказала мама Тетяна Гула.

Катерину поховали у рідному селі. У неї залишилися мама і молодший брат, який став на захист України.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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