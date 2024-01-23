Меморіал: вбиті росією. Сергій Стельмах, Київ, 37 років, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Стельмах

Сергієві Стельмаху було 37 років. Його життя відібрав російський обстріл Києва 29 грудня 2023-го. Загалом відомо про близько 30 загиблих унаслідок тієї атаки ворога.

Сергій народився і жив у столиці. Працював монтажником на заводі. За сумлінну працю та професіоналізм був відзначений грамотою.

Вільний час Сергій присвячував рідним. Дбав про щасливе дитинство і майбутнє доньки Софійки.

«У нього на обличчі завжди була щира усмішка, він – веселий, доброзичливий, турботливий, відданий. Був люблячим татом і найкращим чоловіком, про якого тільки можна мріяти… Наша сімʼя була найціннішим для нього. Любив життя, ставив собі цілі і впевнено йшов до них», – розповіла про чоловіка дружина Віта Стельмах

У Сергія залишилися дружина, дочка, батьки і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/